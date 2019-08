85-jarige vrouw omver gereden KAR

29 augustus 2019

Een 85-jarige vrouw is woensdagmiddag aangereden geweest in de Leeuwerikenstraat in Heverlee door een bestuurder van een bestelwagen. De tachtiger wandelde op het trottoir net op het moment dat de leverancier achterwaarts de weg opreed. De 20-jarige man uit Machelen was traag achteruit aan het rijden en merkte de voetganger niet op. Het kwam tot een lichte aanrijding en de vrouw kwam hierdoor ten val. Ze werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.