84-jarige huurster al 3 maanden aan appartement gekluisterd door defecte lift. Eigenaar reageert: “Verhuizen naar lagere verdieping of naar ander gebouw” Bart Mertens

28 juni 2019

18u30 8 Leuven Voor de 84-jarige Josette Ruelens waren het niet bepaald de leukste maanden van haar leven. Sinds 3 april is de lift defect in het gebouw waar ze een appartement huurt en het ziet er niet naar uit dat er snel verbetering zal komen in de situatie. De vrouw wil nu samen met enkele medebewoners naar de vrederechter stappen om de eigenaar te dwingen de lift te laten herstellen. “We zijn het beu. De lift is eigenlijk al afgekeurd sinds 2011”, klinkt het.

De bewoners van een appartementsgebouw met zes verdiepingen op de Tiensevest in Leuven zitten met de handen in het haar. En dat al drie maanden want zolang is de lift al buiten dienst… Niet bijzonder praktisch en al zeker de voorbije dagen niet nu de hitte zich in de appartementen heeft genesteld.

“De lift in het gebouw is al buiten gebruik sinds 3 april”, laten de bewoners weten. “Op de tweede verdieping woont een kankerpatiënt en op de vierde verdieping een koppel met twee kleine kinderen. Zelf woon ik op de derde verdieping en elke keer ik naar buiten wil gaan, wachten er me 51 trappen. Wij betalen toch voor een lift die werkt of niet?”

Verschillende bewoners schreven al aangetekende brieven naar eigenaar Studentcomfort maar kregen niet meteen een hoopgevende reactie. “De eigenaar van het gebouw zou wisselstukken bestellen voor de lift maar daar kwam niets van in huis”, laat bewoner Stefaan Vermuyten optekenen.

Afgekeurd sinds 2011

Erger zelfs, volgens de 84-jarige Josette Ruelens is de lift sinds begin april op non-actief gezet door de firma die het onderhoud van de liften voor haar rekening neemt om ongevallen te voorkomen. “Die lift is eigenlijk al sinds 2011 afgekeurd”, vertelt Josette. “Al die jaren bleef de lift werken maar op het einde stopte hij niet meer gelijk met de verdiepingen. Bijzonder gevaarlijk uiteraard. Er zou een nieuwe lift moeten komen maar de eigenaar beweegt niet wat dat betreft. Trappen doen is gezond laat men dan weten... Ik ben wel 84 jaar.”

Procedure

Eigenaar Studentcomfort heeft de bewoners ondertussen wel een antwoord gegeven op de klachten. Hoopgevend is dat echter niet en dat is nog zacht uitgedrukt. “Op dit moment is er een lopende procedure tegen de firma Min Liften aangezien zij hun verplichtingen niet meer nakomen en de restauratie van de lift niet uitvoeren. Het is moeilijk in te schatten tot wanneer deze procedure zal lopen. Uiteraard heeft het gehele gebouw nood aan een totale renovatie door de ouderdom van het pand. Wij moeten een beslissing nemen en daarom raden wij u aan om voor een meer comfortabele situatie op zoek te gaan naar een ander appartement.”

“Aangezien wij verhuren aan een jonge generatie is een afwezigheid van een lift geen probleem. Ofwel raden wij u aan om naar een lagere verdieping te verhuizen of te kiezen voor een appartement in een ander gebouw. Wij kunnen - als er op het gelijkvloers of op de eerste verdieping een appartement vrijkomt - u verplaatsen. Vandaag is dit de enige oplossing.”

De bewoners leggen zich niet neer bij die uitleg en hebben nu plannen om verdere stappen te ondernemen tegen eigenaar Studentcomfort. “Wat kunnen we anders doen? We overwegen nu om naar de vrederechter te stappen zodat de eigenaar het huurcontract, inclusief lift, moet nakomen. Ondertussen houden we er de moed in door grappige berichtjes op de deuren van de lift te plakken. We proberen er de humor in te houden maar eigenlijk is deze situatie allesbehalve grappig”, besluiten Josette Ruelens, Luc Schedin en Stefaan Vermuyten.