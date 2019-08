82-jarige autobestuurder rijdt frontaal in op vrachtwagen ADPW

27 augustus 2019

14u11 0

Op de Remylaan in Wijgmaal kwam het dinsdagmiddag tot een aanrijding tussen een automobilist en een vrachtwagenbestuurder. Een 82-jarige man uit Herent reed in de richting van de Vaart en nam ter hoogte van de Remysite zijn bocht nogal breed waardoor hij op het andere baanvak kwam. Op dat moment kwam er net een 28-jarige vrachtwagenchauffeur uit Alken uit de andere richting gereden. De tachtiger reed frontaal in op de vrachtwagen en raakte door de aanrijding lichtgewond. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.