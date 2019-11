80-jarige vrouw rijdt fietser aan Bart Mertens

24 november 2019

Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele werd een fietser aangereden. Een 80-jarige vrouw sloeg rechts de Bosstraat in met haar wagen. Ze had niet gezien dat er een fietser in dezelfde richting reed en sneed zo de 43-jarige Leuvenaar de pas af. Het kwam tot een aanrijding waarbij de fietser lichtgewond werd. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.