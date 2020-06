8 relschoppers aangehouden tijdens protest in Leuven maandag Joris Smets

09 juni 2020

15u31 0 Leuven Maandagavond vond er in Leuven een Black Lives Matter manifestatie plaats. Op sociale media werd opgeroepen om naar het station van Leuven af te zakken, maar er werd geen aanvraag ingediend door de organisatoren. Toch kwamen er tussen de 100 en 150 manifestanten naar Leuven en kwam het tot enkele opstootjes met de politie. Er werden 8 relschoppers aangehouden.

Tijdens het verboden protest van gisteren zorgden in de binnenstad enkele heethoofden rond 18:00 uur voor enkele incidenten. Er is onder andere met fietsen gesleurd en met enkele voorwerpen gegooid. De politie kwam tussenbeide en 8 relschoppers werden aangehouden. Zij kregen ook een proces-verbaal voor het schenden van de coronamaatregelen. Tijdens de tussenkomsten vielen er geen gewonden bij de manifestanten, politie of omstaanders. De politie heeft de manifestanten vervolgens terug naar het station geleid waar de groep kort daarna uit elkaar gevallen is. De politie bleef de rest van de avond waakzaam.