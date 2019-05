8 pv’s opgesteld na verkeerscontrole ADPW

23 mei 2019

15u14 1

De dienst Verkeer van de Leuvense politie hield woensdagmiddag van 13 tot 15 uur een wegcontrole op de Tervuursesteenweg in Leuven. Twintig voertuigen werden gecontroleerd, alle ademtesten waren negatief. Er werden in totaal acht pv’s opgesteld. Eén bestuurder reed onder invloed van drugs, vier bestuurders droegen geen gordel, twee bestuurders maakten niet handenvrij gebruik van hun gsm en één bestuurder kreeg een proces-verbaal voor sturen zonder dat hij de herstelexamens had afgelegd na een veroordeling. Het voertuig van deze bestuurder werd op last van het parket geïmmobiliseerd.