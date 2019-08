795 voertuigen te snel tijdens maand juli ADPW

07 augustus 2019

Het anoniem flitsvoertuig van de Leuvense verkeerspolitie controleerde in de maand juli 19.621 auto’s. Daarvan reden er 795 te snel. De overtreders kregen ondertussen allemaal een proces-verbaal in de bus. De controles werden uitgevoerd binnen en buiten de ring, ook in een hele reeks straten gelegen binnen een zone 30 en kwamen er onder meer op basis van klachten van bewoners dat er in hun straat te snel wordt gereden.

De hoogste snelheden werden genoteerd op de Aarschotsesteenweg (max. 50 km/u, hoogste snelheid 124 km/u), in de Donkerstraat (max. 50 km/u, hoogste snelheid 96 km/u) , op de Rotselaarsesteenweg (max. 50 km/u, hoogste snelheid 100 km/u), de Tervuursesteenweg (max. 50 km/u, hoogste snelheid 98 km/u), de St-Jansbergsesteenweg (max. 70 km/u, hoogste snelheid 116 km/u), de Koning Boudewijnlaan (max. 70 km/u, hoogste snelheid 129 km/u) en tenslotte in de Kapucijnenvoer (max. 30 km/u, hoogste snelheid 84 km/u).