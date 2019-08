79-jarige dronken man gaat ambulanciers te lijf die hem helpen na valpartij ADPW

26 augustus 2019

In Wijgmaal bij Leuven keerde een dronkenman zich zondagavond tegen de hulpverleners die hem kwamen helpen. De 79-jarige man uit de buurt had teveel gedronken en was na een cafébezoek ten val gekomen vlakbij zijn woning. Toen er een ziekenwagen ter plaatse kwam om hem te verzorgen keerde hij zich tegen de ambulanciers. Zij werden hierbij lichtgewond. De politie werd ter plaatse geroepen en stond de ambulanciers bij terwijl de man overgebracht werd naar het ziekenhuis. Er werd proces-verbaal opgesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen aan ambulanciers.