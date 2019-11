79 fietsers zonder licht beboet ADPW

01 november 2019

Inspecteurs van het Leuvense fietsteam en de verkeerspolitie hielden donderdagavond in de binnenstad extra toezicht op het rijgedrag van fietsers en automobilisten. Tijdens de actie werden 79 fietsers die zonder licht reden geverbaliseerd. Ook 9 fietsers die in de foute richting fietsten en 7 die al rijdend hun gsm gebruikten, gingen op de bon. Verder werden 56 foutief geparkeerde auto’s geverbaliseerd. Een taxichauffeur die er een onverantwoord rijgedrag op nahield, ging eveneens de bon op. Tenslotte werd een auto die geparkeerd stond op een parkeerplaats voor mindervaliden getakeld, omdat de bestuurder gebruik maakte van een ongeldige mindervalidenkaart. De kaart werd in beslag genomen.