78-jarige fietsster gaat tegen de vlakte Kim Aerts

24 augustus 2020

Een 78-jarige fietsster uit Wilsel is maandagochtend omstreeks 10.30 uur gevallen met haar fiets in de Eegstraat. Agenten konden niet meteen vaststellen hoe de vrouw te val kwam. Ze klaagde van pijn aan de knieën en werd voor verzorging overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Een uurtje later werd de politie opnieuw opgeroepen voor een valpartij. Een 34-jarige dame raakte gewond toen ze om nog onbekende reden met haar fiets tegen de vlakte ging op het Benedenplein. De vrouw hield aan de klap enkele schaafwonden en een pijnlijke schouder en arm over. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.