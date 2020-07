76-jarige man rijdt al 43 jaar zonder rijbewijs Joris Smets

31 juli 2020

13u56 4 Leuven Donderdagochtend betrapte de Leuvense politie een man die al sinds de jaren ‘70 zonder rijbewijs reed. De 76-jarige man Kessel-Lo was met zijn auto onderweg toen hij op de Leuvense ring opgemerkt werd door een waakzame motorrijder van de Verkeersdienst van de Leuvense politie.

De inspecteur van de Leuvense politie ging over tot een verkeerscontrole en de man bleek in de jaren zeventig zijn rijbewijs kwijtgespeeld te zijn. Hij kon dit pas terugkrijgen na het afleggen van herstelexamens. Hij liet het echter 43 jaar lang na om deze examens af te leggen waardoor hij al die tijd niet had mogen rijden. Er werd een proces-verbaal opgesteld en zijn voertuig werd geïmmobiliseerd. De zeventiger zal nu toch nog moeten slagen in zijn herstelexamens als hij ooit nog met de auto wil rijden.