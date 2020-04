75 procent minder afval op straat tijdens corona-epidemie Bart Mertens

09 april 2020

16u30 0 Leuven De stad Leuven maakte zopas de afvalcijfers voor 2019 bekend. Conclusie: de hoeveelheid zwerfvuilnis daalt sterk, in het bijzonder in de omgeving van de glascontainers. “In 2 jaar tijd is de hoeveelheid zwerfvuil op dergelijke locaties gehalveerd. Mensen gooien ook steeds minder in vuilnisbakjes op straat”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen). Ook opvallend: er belandt 75 procent minder afval op straat tijdens coronacrisis.

De stad Leuven zet al vele jaren in op minder afval en die aanpak heeft resultaat. Zopas maakte schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens de cijfer van 2019 bekend. Uit die cijfers blijkt onder meer dat de Leuvenaar steeds beter sorteert en dat -ondanks het stijgende aantal inwoners- de hoeveelheid restafval het voorbije jaar opnieuw is gedaald. “We stellen een daling van 1,4 % vast”, zegt schepen Van Oppens. “In totaal werd vorig jaar 8.339 ton restafval ingezameld, goed voor 82 kilogram per inwoner. De hoeveelheid GFT en zachte plastics steeg lichtjes terwijl de hoeveelheid ingezameld papier en karton en PMD dan weer een beetje daalde. De totale hoeveelheid aan huis opgehaald afval nam licht af.”

We zijn er ook in geslaagd om het sluikstorten te verminderen. En onze beslissing om een aantal vuilnisbakjes weg te halen, heeft niet geleid tot meer sluikstorten Schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen)

Een andere doelstelling van de stad Leuven was minder afval in de vuilnisbakjes op straat en ook dat lijkt stilaan te lukken. “We zaten de voorbije jaren in een stijgende lijn maar ondertussen is de hoeveelheid afval in vuilnisbakjes eindelijk afgenomen”, vertelt Thomas Van Oppens. “In 2019 werd er 601 ton afval in de vuilbakjes op straat ingezameld ofwel 5,8 kilogram per inwoner. In 2018 was dat nog 660 ton, goed voor 6,5 kilogram per inwoner. De daling is onder meer te danken aan het verwijderen van een dertigtal vuilnisbakjes waar vaak huishoudelijk afval in werd gedumpt. We zijn er ook in geslaagd om het sluikstorten te verminderen. En onze beslissing om een aantal vuilbakjes weg te halen, heeft niet geleid tot meer sluikstorten. Na een piek in 2017 bleef de hoeveelheid zwerfvuilnis ook in 2019 sterk dalen. In 2017 werd er 525 ton zwerfvuilnis opgeruimd, in 2018 welgeteld 501 ton en in 2019 was er sprake van 475 ton. De daling is vooral te merken in de omgeving van glascontainers. Op twee jaar tijd is de hoeveelheid zwerfvuilnis op die locaties gehalveerd. Die positieve evolutie is onder meer te danken aan het ondergronds brengen van glascontainers op plaatsen waar er voordien veel sluikstorters actief waren zoals bijvoorbeeld op het Hoornplein. Ook de aankondiging dat de stad Leuven camerabewaking rond de glasbakken zou inzetten, had duidelijk een positief effect.”

Coronacrisis

Tot slot nog enkele ‘seizoenstrends’ inzake afval. Wat opvalt in de cijfers is dat er tijdens de zomer en de herfst opvallend minder sluikstorters aan het werk zijn in vergelijking met de eerste maanden van de winter. In de zomer en tijdens de eindejaarperiode zit er dan weer beduidend meer afval in de vuilnisbakjes dan in andere maanden. Ook de coronamaatregelen hebben zoals verwacht ook een positief effect op de hoeveelheid afval op de Leuvense straten en pleinen, al zal dat wellicht een tijdelijk fenomeen zijn. “In de vuilnisbakjes op straat zat er de voorbije drie weken 40% minder afval ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hetzelfde percentage zien we voor zwerfafval. De daling in de hoeveelheid afval op straat is nog indrukwekkender. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar werd er de voorbije drie weken 75% minder afval op straat verzameld”, besluit schepen Thomas Van Oppens.