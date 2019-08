73ste Jaarbeurs Leuven: “We blijven vernieuwen”, zegt organisator Stefan Frissen Bart Mertens

22 augustus 2019

15u00 0 Leuven Jaarbeurs Leuven palmt van 24 augustus tot 1 september opnieuw de Brabanthal in. Het populaire evenement is al toe aan de 73ste editie. “Net zoals de voorbije jaren kiezen we voor vernieuwing maar we blijven ook trouw aan het succesconcept van de themadagen. Zo hebben we onder meer een speciale dag voor de kids met een groot springkastelenfestival”, vertelt organisator Stefan Frissen.

De Jaarbeurs in Leuven bestaat al 73 jaar en is nog steeds een bijzonder populair evenement. Dat is niet alle beurzen gegeven maar Jaarbeurs Leuven doet er alles aan om bij de tijd te blijven. Vernieuwing dus en dat is op de 73ste editie van zaterdag 24 augustus 2019 tot en met zondag 1 september niet anders.

180 standhouders

“Het aantal standhouders is alweer bijzonder hoog. Met liefst 180 deelnemers kunnen we de bezoekers een heel ruim aanbod van producten en diensten bieden”, zegt organisator Stefan Frissen. “Bouwen, renovatie, inrichting en decoratie…op Jaarbeurs Leuven is het allemaal te vinden. De beurs is doorheen de geschiedenis uitgegroeid tot een vaste waarde maar vernieuwing is onze sleutel om de bezoekers te blijven boeien. De voorbije jaren hebben we al veel vernieuwing doorgevoerd en we gaan door op die weg. Zo toveren we de inkomhal dit jaar om tot een gezellige poolbar. Ook de entertainmentstanden hebben nieuwigheden in petto. Persoonlijk kijk ik al uit naar de jubileumeditie want binnen twee jaar bestaat Jaarbeurs Leuven liefst 75 jaar. Dat wordt een memorabele mijlpaal maar laat ons nu eerst maar genieten van de 73ste editie.”

We leggen alle vrouwen extra in de watten, onder meer met een lekker glas bubbels en gratis krasloten Stefan Frissen van Jaarbeurs Leuven

Zoals verwacht blijft het succesconcept van de themadagen behouden op Jaarbeurs Leuven. “Die themadagen voerden we enkele jaren geleden in en het was meteen een succes”, vertelt Stefan Frissen. “Het openingsweekend gaat meteen gepaard met vastgoedbeurs Immobilia. Een extra troef want steeds meer Belgen tonen interesse voor vastgoed in het buitenland. De eerste dinsdag is dan weer de dag voor de dames. We leggen alle vrouwen extra in de watten, onder meer met een lekker glas bubbels en gratis krasloten. Woensdag wordt ook een bijzondere dag want dan staat alles in het teken van de kleinsten onder ons. Ze kunnen zich uitleven op het springkastelenfestival en op het indrukwekkende parcours met hindernissen van liefst 24 meter lang en 7 meter hoog. Uiteraard krijgen de kinderen ook een gratis ijsje en ze maken ook kans op 250 speelgoedprijzen. Donderdag tot slot is de dag van de 55-plussers en vrijdag is er de traditionele Nocturne tot 22 uur. Daarna is het nog even genieten tijdens het afsluitweekend vooraleer de grote vakantie ten einde komt.” Een toegangskaartkaart ter waarde van 6 euro voor Jaarbeurs Leuven kan je gratis downloaden op de website www.jaarbeursleuven.be