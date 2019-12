73-jarige man speelt rijbewijs kwijt Bart Mertens

22 december 2019

De Leuvense politie plukte zaterdagnamiddag een automobilist uit het verkeer na een verkeersovertreding in de Wandelingenstraat in Leuven. De agenten lieten de 73-jarige man uit Herent blazen en uit de ademtest bleek dat de bestuurder te diep in het glas had gekeken. De zeventiger speelde zijn rijbewijs kwijt.