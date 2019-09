73 fietsers zonder verlichting betrapt KAR

26 september 2019

De Leuvense politie betrapte woensdagavond 73 fietsers zonder verlichting. Vier van hen vervoerden ook iemand op de bagagedrager. Drie fietsers hadden een smartphone in de hand en negen anderen kregen een boete omdat ze in de verkeerde richting reden. Er werd ook rond andere weggebruikers gewerkt en zo werden er 22 verkeerd geparkeerde voertuigen opgeschreven. Eén automobilist werd tegengehouden omdat hij eveneens in de verkeerde richting reed. Tijdens de actie kregen ook nog twee wildplassers een boete.