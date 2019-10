72 scholen stappen in Leuvens aanmeldingssysteem voor secundair onderwijs; “Gedaan met kamperen en dubbele inschrijvingen” Bart Mertens

25 oktober 2019

16u00 0 Leuven Welgeteld 72 secundaire scholen verspreid over Vlaams-Brabant en de regio Mechelen zullen voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 een gezamenlijk aanmeldingssysteem gebruiken. Samengeteld vertegenwoordigen die scholen ongeveer 13.500 leerlingen. “Ze kiezen voor het systeem dat Leuven gebruikt omdat iedereen daar beter van wordt”, zegt Leuvens schepen van onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

De oproep voor een nauwe samenwerking naar de scholengemeenschappen uit de brede regio rond Leuven wekt veel interesse. De secundaire scholen uit de regio Overijse-Tervuren-Zaventem en die uit de regio Grimbergen-Machelen-Vilvoorde zijn bijvoorbeeld vragende partij voor een grensoverschrijdend systeem van digitale inschrijvingen. Zij gebruikten vorig jaar ook al het aanmeldingssysteem van KSLeuven maar ze werkten nog los van Leuven. “In Vilvoorde hadden niet alle leerlingen onmiddellijk een plaats. Na veel overleg met alle aangrenzende gemeenten is het goed afgelopen maar de stress voor de kinderen en de ouders die wekenlang moesten wachten op goed nieuws is echt niet voor herhaling vatbaar. Toen waren we overtuigd dat aanmelden op een grotere schaal moet gebeuren”, zegt Jo de Ro, schepen van Onderwijs in Vilvoorde.

Wij hebben een aantal scholen in onze regio waar meer leerlingen willen komen dan er plaatsen zijn. Tot nu toe betekende dat kamperen of inbellen op een call center Mechels schepen van Onderwijs Marina De Bie

Ook scholen uit de regio Mechelen, Haacht en Rotselaar stelden Leuven al de vraag voor een breed digitaal inschrijvingssysteem. “Wij hebben een aantal scholen in onze regio waar meer leerlingen willen komen dan er plaatsen zijn. Tot nu toe betekende dat kamperen of inbellen op een call center om een plaats te krijgen. Wie een groot netwerk heeft maakte dus een grotere kans maar nu is het tijd om de stap te zetten naar digitaal aanmelden”, aldus Mechels schepen van Onderwijs Marina De Bie aan.

13.500 leerlingen

Rondom al die gemeenten hebben zich nog andere scholen of volledige scholengemeenschappen geschaard om grensoverschrijdend aan te melden. Intussen staat de teller op 72 scholen, goed voor ongeveer 13.500 leerlingen. En de samenwerking blijft uitbreiden want momenteel staan zes scholen staan klaar om een formele goedkeuring te krijgen en zijn er nog andere scholen die overwegen in te stappen. De brede samenwerking zal meer slagkracht geven aan het aanmeldingssysteem van Leuven. In de verdere samenwerking zullen KSLeuven, stad Leuven en het LOP met de nieuwe partners hun expertise delen om een transparante communicatie en een toegankelijke helpdesk op te zetten. “Vanaf nu werken we nauw samen. We vormen een sterk samenwerkingsverband waar elke partner gelijk is”, vult Danny Pijls, coördinerend directeur van de katholieke scholengemeenschap Leuven, aan.

Het digitaal systeem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans heeft om zich in te schrijven voor een school van voorkeur Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

In Leuven wordt met tevredenheid gekeken naar de interesse. “Ouders die hun kinderen in één van die 72 scholen willen inschrijven, zullen daarvoor kunnen aanmelden op dezelfde website. Iedereen wordt hier beter van”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “Met dit uitgebreid aanmeldingssysteem voorkomen we dubbele inschrijvingen en artificiële wachtlijsten en de bijhorende chaos en stress. Het digitaal systeem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans heeft om zich in te schrijven voor een school van voorkeur en houdt maximaal rekening met de schoolkeuzes. Zo hoeven ouders niet langer te kamperen aan de schoolpoort.” In Leuven waren er vorig jaar wel nog een tachtigtal leerlingen een tijdje onzeker over hun plaats maar uiteindelijk vonden ze allemaal een school. “Als we samenwerken in éénzelfde systeem zullen meer kinderen al onmiddellijk na de eerste trekking weten dat ze in één van hun hoogst gerangschikte scholen terecht kunnen. Uiteindelijk is dat voor meer dan 98% van de leerlingen die in het systeem aanmelden het geval”, zegt Jos Vaesen, voorzitter van het Lokaal OverlegPlatform (LOP) Leuven voor het Secundair Onderwijs.