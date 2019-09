70ste Leuvense jaarmarkt kiest voor traditie, feest en extra veiligheid EDLL

31 augustus 2019

10u07 5 Leuven De Leuvense jaarmarkt bestaat 70 jaar en dat moet gevierd worden. Leuvenaars kunnen maandag vanaf 6 uur ‘s morgens terecht op de veemarkt in de Heilige Geeststraat en de veeprijskamp op het Sint-Jacobsplein voor de traditionele jaarmarkt. Naar goede gewoonte verspreidt het feest zich nadien over heel Leuven. Naast een speciale feesttaart, zet de organisatie ook in op extra veiligheid.

De Leuvense jaarmarkt, een hoogdag voor velen, is dit jaar aan haar 70ste editie toe. Dat het een bijzonder feestje wordt, is nog een understatement. “Een jaarmarkt zoals in de middeleeuwen is het natuurlijk niet meer. Toch gaan we in Leuven nog terug naar de essentie van wat zo’n jaarmarkt vroeger was. Alle handelaars krijgen de kans om hun producten voor te stellen en te verkopen tijdens de braderie over heel de stad”, aldus schepen van Handel Els Van Hoof.

Feesteditie

Aan het Martelarenplein vinden dit jaar verschillende optredens plaats om de feesteditie in de kijker te zetten. Het programma start om 12 uur met Aissa, gevolgd door Garry Hagger. Nadien geven The Ladies en Sammy Moore het beste van zichzelf op het podium. De drie vrouwen van Motown Supremacy sluiten de feesteditie af. Ook de feesttaart zal niet ontbreken. Iedereen is welkom om samen met het stadsbestuur om 17 uur te genieten van een thematische zoetigheid.

Extra veiligheid

Omwille van veiligheidsredenen zijn er dit jaar enkele wijzigingen doorgevoerd. De Bondgenotenlaan zal een uur vroeger – vanaf 9 uur om precies te zijn – afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer. De parking van Kinepolis zal niet bereikbaar zijn van 9 uur tot 22 uur. Uitrijden via de Diestsestraat kan wel altijd. Omwille van de werken aan het Martelarenplein zal de antiek- en brocantemarkt dit jaar ook gebruik maken van de esplanade voor het stadskantoor en een stuk van de Bondgenotenlaan.

Om nog één boodschap mee te geven: kom op tijd!