7-jarig meisje botst tegen Lijnbus JSL

23 september 2020

17u01

Woensdagochtend kwam het in Heverlee tot een aanrijding tussen een lijnbus en een jonge fietsster. Ter hoogte van het Heilig Hartinstituut Heverlee wou een 7-jarig meisje uit de buurt met haar fiets de oversteekplaats voor voetgangers oversteken toen er net een lijnbus stapvoets voorbijreed. Het meisje botste tegen de zijkant van de bus. Haar vader was al overgestoken en kon niet zien wat er juist gebeurd was. Het meisje kwam er met lichte verwondingen van af maar werd toch voor alle zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.