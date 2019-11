66 Leuvense verenigingen geven invulling aan Scheutgebouw en groene zone EDLL

07 november 2019

13u34 0 Leuven De invulling van de Scheutsite wordt stilaan concreet. Zo’n 66 verenigingen en andere organisaties kwamen afgelopen dinsdag samen om te bekijken hoe ze de ruimtes het best kunnen verdelen.

De stad Leuven kocht onlangs de Scheut-site aan in Kessel-Lo. Het gaat concreet om een park van ruim twintig voetbalvelden groot met twee missiegebouwen. Vanaf 2020 staat het Scheutgebouw voor drie jaar ter beschikking van Leuvense verenigingen. “Er zijn kleinere ruimten, zoals de vroegere slaapkamers van de paters, maar er zijn ook grotere ruimten zoals een refter of een kapel. Het gebouw leent zich dus goed voor vergaderingen, maar even goed voor repetities, een kleine voorstelling of een kookworkshop”, zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera.

66 Leuvense verenigingen

Afgelopen dinsdag kwamen 66 verenigingen samen om heel concreet op zoek te gaan naar de ideale ruimte in het gebouw en mogelijke samenwerkingen. Er kwam interesse vanuit uiteenlopende verenigingen zoals sportclubs, natuurverenigingen, hobbyclubs,... Ze willen het gebouw vooral gebruiken als opslagruimte of om activiteiten te organiseren. De verenigingen hebben ook veel interesse in de groene buitenruimte voor sport en spel.

Nieuw participatieproces

“Na deze verkennende vergadering leggen we alle aanvragen naast elkaar en stellen we verschillende scenario’s op. We formuleren een visie die de lijm tussen de ideeën vormt. Kandidaten stappen op die manier mee in een nieuw participatieproces van dialoog en uitwisseling”, zegt schepen van vastgoed, Lies Corneillie. “Ook voor de stad is het een heel nieuwe aanpak. We doen dit samen met de verenigingen, maar houden zeker ook rekening met de wensen en noden van de buurtbewoners”, aldus Corneillie.