65 coronapatiënten in UZ Leuven: negen mensen liggen aan beademingstoestel EDLL

23 maart 2020

18u01 0 Leuven In Gasthuisberg worden momenteel 65 coronapatiënten opgevangen. Het aantal is sinds afgelopen weekend meer dan verdubbeld. 15 daarvan liggen op de afdeling intensieve zorgen. In vergelijking met gisteren zijn er 16 nieuwe patiënten bijgekomen.

In het UZ Leuven worden momenteel 65 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 15 patiënten op intensieve zorgen, waarvan 9 aan een beademingstoestel. Dat zijn 16 nieuwe patiënten in vergelijking met gisterenavond. In totaal deed UZ Leuven testen bij 7.508 patiënten, waarvan 1.292 testen positief waren en 152 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag (stand 15 uur) gebeurden er in het Leuvense labo 172 testen, waarvan er 55 positief waren.

Het UZ Leuven verwacht een piek in het aantal coronapatiënten tegen het midden van deze week. Het Leuvense ziekenhuis benadrukt wel dat de capaciteit om patiënten te verzorgen momenteel nog steeds ruim voldoende is.