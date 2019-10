64 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenen klimaatengagement EDLL

18 oktober 2019

14u39 1 Leuven De burgemeesters en schepenen van 64 Vlaams-Brabantse gemeentebesturen hebben in het Provinciehuis in Leuven een nieuw klimaatengagement ondertekend. Hiermee tonen ze aan dat ze bereid zijn om in hun gemeente de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Samen met de provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven spraken de burgemeesters en schepenen van 64 Vlaams-Brabantse gemeenten vanmiddag hun inzet voor het klimaat uit. De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen maken duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier jaar waren de warmste ooit. De lokale besturen beloven met de ondertekening een sterk en doorgedreven lokaal klimaatbeleid te voeren.

Het initiatief komt van de provincie Vlaams-Brabant, dat samen met de intercommunale Interleuven en Haviland, werd aangeduid als coördinator. Ze begeleiden de lokale besturen. “Het is de bedoeling om onze provincie klimaatneutraal te maken. Daarvoor is het belangrijk dat we lokale besturen mee over de streep trekken, zodat ook zij in hun gemeenten de inwoners mee in het klimaatverhaal krijgen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Uitdagingen

De provincie beoogt een aantal grote uitdagingen voor de gemeenten. “Op vlak van mobiliteit willen we als provincie meewerken aan de verschuiving naar alternatieve vervoersmiddelen. We investeren al in fietswegen, maar willen ook bekijken hoe gemeentebesturen hun inwoners voor autodelen kunnen warm maken. De lokale besturen moeten bijvoorbeeld ook het patrimonium van hun gemeente duurzaam maken. Dat wil zeggen de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarnaast heb je nog het verhaal van wonen. We merken dat onze provincie achterop hinkt om woningen duurzaam te maken, dus ook dat is een belangrijke doelstelling”, aldus Bart.

De 64 gemeenten die ondertekenden zijn: Aarschot, Affligem, Asse, Beersel, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bever, Bierbeek, Boortmeerbeek, Diest, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Herent, Herne, Hoegaarden, Hoeilaart, Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Kraainem, Landen, Lennik, Leuven, Liedekerke, Linkebeek, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst, Sint-Genesius-Rode en Zoutleeuw.