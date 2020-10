64-jarige fietsster breekt arm bij val Kim Aerts

04 oktober 2020

12u22 0

Een 64-jarige fietsster uit Kessel-Lo is vrijdagmiddag rond 16.15 uur ten val gekomen in de Bondgenotenlaan in Leuven. Dat gebeurde toen een andere fietsster haar wilde inhalen. Bij het inhalen haakten beide fietsen in mekaar en daarbij kwam de vrouw ten val. De tweede fietsster, een 18-jarig meisje uit Aarschot, kon zich wel recht houden. De zestiger werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De dame hield aan de valpartij een gebroken arm over.