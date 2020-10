60ste Brabantse Pijl vertrekt uitzonderlijk op Ladeuzeplein: “Geen toeschouwers door de coronamaatregelen” Bart Mertens

05 oktober 2020

15u10 0 Leuven Op woensdag 7 oktober 2020 staat de 60ste editie van de Brabantse Pijl op het programma. Het startschot wordt gegeven om 12.30 uur op het Ladeuzeplein. “Helaas zullen de renners dit jaar geen plaatselijke ronde door de stad rijden”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V).

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werden dit voorjaar alle wielerwedstrijden uitgesteld. Bij de hertekening van de wielerkalender besliste Flanders Classics om vier van hun voorjaarsklassiekers toch dit najaar te organiseren. De Brabantse Pijl komt woensdag als eerste aan de beurt.

“Met het WK 2021 in zicht is de koers vanaf nu van Leuven”, reageert schepen van Sport Johan Geleyns. “De start wordt normaal gegeven op de Grote Markt maar om alles coronaveilig te laten verlopen, werd er dit jaar een andere startplaats gekozen. Als schepen van Sport zal ik om 12.30 uur het startschot geven op het Ladeuzeplein. Toeschouwers kunnen omwille van de coronamaatregelen de start helaas niet bijwonen. In tegenstelling tot de vorige edities zal er uitzonderlijk ook geen lokale ronde gereden worden door de Leuvense binnenstad. Na de start rijdt het peloton 3,5 km door de stad om daarna meteen richting Overijse te trekken. We raden iedereen aan om de wedstrijd thuis op de televisie te volgen. Omwille van de coronamaatregelen wordt de Brabantse Pijl Cyclo voor wielertoeristen dit jaar ook niet georganiseerd.” Meer info: www.debrabantsepijl.be