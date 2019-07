600 ton zware fietstunnel na technisch huzarenstukje onder Tiensesteenweg geschoven... met zeven meter per uur ADPW

01 juli 2019

19u25 0 Leuven Wat er al even zat aan te komen, was maandagvoormiddag eindelijk zover. De fietstunnel werd na een hele periode van werkzaamheden onder de Tiensesteenweg geschoven. Geen eenvoudig karwei, maar het resultaat mag er zeker wezen. Dat wil echter niet zeggen dat de Tiensesteenweg open is voor verkeer. Dat is pas het geval op 15 juli.

Zowat het hele Leuvense schepencollege tekende maandagochtend present voor het inschuiven van de fietstunnel. Logisch, want zoiets gebeurt niet elke dag in Leuven. “Sinds eind januari werkt de stad Leuven aan een fietstunnel onder de Tiensesteenweg en aan een nieuw fietspad dat parallel loopt met de sporen tussen de Adjudant Harboortstraat en de eerste fietsbrug (Tivolibrug). De tunnel en het fietspad vormen een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven-Tienen en zorgen ervoor dat fietsers zich makkelijker en veiliger kunnen verplaatsen tussen Kessel-Lo en Heverlee”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

“Het was een technisch hoogstandje, want de tunnel werd op voorhand in een werfput gebouwd, zo’n tien centimeter opgeheven en gedragen door rails. Met een snelheid van zeven meter per uur, of twaalf centimeter per minuut werd de 600 ton zware tunnel dan in de sleuf van de Tiensesteenweg geschoven. Er was dan ook heel wat publieke belangstelling voor dit bijzondere moment”, bevestigt Vansina.

“De tunnel is 25 meter lang en aan de buitenzijde 6,5 meter breed. Aan de binnenzijde zal de wand nog worden afgewerkt met dezelfde stenen als de keerwand van het Belle Vuepark. Binnenin zal de tunnel dan 4,5 meter breed zijn en plaats bieden aan een fietspad en een voetpad. De werkmannen van de aannemer BAM hebben zaterdag doorgewerkt om alles in gereedheid te brengen zodat maandagochtend de werken konden beginnen. Tegen de middag was de klus geklaard”, weet Vansina.

Nog heel wat werk voor de boeg

Het werk is echter nog niet voorbij. Als de tunnel op zijn plaats zit, moeten de nutsmaatschappijen de leidingen terug aankoppelen, de aannemer moet de rijweg bovenop de tunnel weer herstellen en de verkeerslichten moeten teruggeplaatst worden. Vanaf 15 juli wordt de Tiensesteenweg uiteindelijk terug opengesteld voor alle verkeer.

De tunnel kost 1,6 miljoen euro. De kosten worden gedragen door Europa, Vlaams Gewest, Provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven. De totale werken, de tunnel en het fietspad in de spoorwegberm, kosten dan weer 4,2 miljoen euro.