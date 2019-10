60 nuchtere studenten en vier vaten Jupiler 0.0%: zo startte de eerste alcoholvrije cantus EDLL

16 oktober 2019

22u25 4 Leuven Een cantus zonder alcohol, dat is een unicum in studentenstad Leuven. Iets meer dan 60 studenten zakten vanavond af naar fakbar Huis der Rechten voor de eerste alcoholvrije cantus.

Met de woorden ‘Corona Surgite’ - sta recht - begon de eerste cantus zonder alcohol in studentenstad Leuven. De zangstonde verliep volgens de regels en startte zoals altijd op pagina 207 met het lied ‘Io vivat’. Iets meer dan 60 studenten zingen nuchter, maar uit volle borst mee. Opvallend: onder de deelnemers evenveel meisjes als jongens. “Je hebt altijd twee soorten studenten op cantussen. Je hebt de studenten die zich gewoon willen zat drinken en je hebt de studenten die echt de liedjes willen zingen. Nu gaan we eindelijk niet meer gestoord worden tijdens het zingen”, klinkt het bij enkele deelnemers. “De sfeer zal gezellig zijn op een andere manier”, aldus de studenten.

Op de vraag of ze al iets van alcohol hadden gedronken voordat de cantus begon, zijn de antwoorden enigszins verdeeld. Gaande van “ik ben helemaal nuchter”, tot “ik heb al twee pintjes gedronken hiervoor”. Maar de sfeer zit alleszins goed. “We komen echt om te zingen en kunnen ons perfect amuseren zonder alcohol! Ik moet toegeven, dat is ook best lekker zo’n Jupiler 0.0%”, klinkt het bij de studenten. De eerste Ad Fundum ging alvast vlotjes binnen.

Een vat én een uur extra

Op een normale cantus zijn er gemiddeld drie vaten. Voor deze editie heeft de organisatie een vat extra voorzien. “De opkomst is groter dan normaal”, zegt Bram Van Cauwenberge, voorzitter van HdR. Omdat er nu meer gezongen zal worden, heeft de organisatie ook een uur extra genomen voor de cantus. “In plaats van een gewone cantus van drie uur, zal dit eentje van vier uur worden”, zegt Vincent Van den Cruijce, beheerder van fakbar HdR en voortrekker van het initiatief.

“Als er nog meer vraag is naar alcoholvrije cantussen gaan we er in de toekomst opnieuw organiseren”, zegt Van Cauwenberge. Fakbar HdR zal voortaan ook op ‘gewone’ cantussen alcoholvrij bier aanbieden. “De andere studentenkringen beslissen natuurlijk zelf of zij dat ook gaan doortrekken, maar wij als fakbar HdR staan daar achter”, aldus Bram.

Na de cantus sluit fakbar HdR een halfuur om te kuisen en nadien gaat de bar opnieuw open. Dan rest de vraag of de studenten met een alcoholvrij of met een ‘echt’ biertje aan de toog blijven hangen.