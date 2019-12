6.500 lopers zetten stevige sportprestatie neer tijdens Eindejaarscorrida Het loopevenement was voor de derde keer uitverkocht EDLL

29 december 2019

15u35 0 Leuven Maar liefst 6.500 lopers hebben zondag deelgenomen aan de 22ste Eindejaarscorrida in Leuven. Voor het derde jaar op rij was het loopevenement volledig uitverkocht. “We mogen alweer van een succeseditie spreken”, kinkt het bij organisator Marc Beullens van DCLA.

De 22ste Eindejaarscorrida in Leuven, intussen een historische gebeurtenis die sportievelingen uit onze regio niet willen missen. Zo’n 6.500 lopers schreven zich in om net voor nieuwjaar nog een stevige sportieve prestatie neer te zetten. Het loopevenement was hiermee volledig uitverkocht. Met de koude temperaturen werd het een echte winterloop, al kwam de zon toch ook eens piepen.

De deelnemers konden ook dit jaar opnieuw kiezen tussen drie afstanden: 4, 8 of 12 kilometer. De parcours liepen telkens door het historische centrum van de Leuvense binnenstad en het stadspark. De start van de Eindejaarscorrida was traditiegetrouw voorzien op de Bondgenotenlaan, met aankomst op het Ladeuzeplein. Om 9.45 uur werd het startschot gegeven van de laatste loopwedstrijd van 2019 in Leuven. De kleinsten mochten de spits afbijten tijdens de kinderrace.

Bekende gezichten

Op de 12 kilometer won Guillaume Grimard met een eindtijd van 35 minuten en 47 seconden. Bij de vrouwen was de eerste plaats voor Jolien Boonen uit Kasterlee. Zij won met 44 minuten en 44 seconden. Winnaars van de 8 kilometer waren Jonathan Wayaffe uit Sint-Kathelijne-Waver en Jolien Vandemoortele uit Leuven. De snelste man bij de 4 kilometer was Thomas Guilmot en bij de vrouwen won Hanne Van Loock uit Herent, de winnares van vorig jaar. Onder de deelnemende lopers ook heel wat bekende gezichten van politici tot sportjournalisten en gekende sporters.

Schepenen Carl Devlies (CD&V) en Johan Geleyns (CD&V) kozen voor de 4 kilometer, terwijl Schepen Lalynn Wadera (sp.a) zich waagde aan de 8 kilometer. Schepen David Dessers (Groen) en N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys kozen dan weer voor het volledige parcours van 12 kilometer. Ook sportjournalist Maarten Vangramberen was traditiegetrouw van de partij en liep de vier kilometer met zijn gezin.

Zowel voor schepen Devlies als voor schepen Geleyns was de 22ste Eindejaarscorrida een bijzondere editie. Schepen Devlies liep al zeker voor de twintigste keer mee terwijl schepen Geleyns voor het eerst liep als schepen van Sport. “Ik koos om tactische redenen voor de 4 kilometer, anders geraakte ik niet op tijd op het podium (lacht). Al ben ik wel tevreden met mijn prestatie. Ik liep het in een 25-tal minuten. Dat is goed, net iets boven mijn normale gemiddelde snelheid. De volgende jaren gaan we nog meer onze grenzen verleggen”, aldus de schepen.

Organisator Marc Beullens blikt alvast tevreden terug. “We kunnen alweer van een succeseditie spreken. Voor de derde keer op rij zijn we volledig uitverkocht. De sfeer zat fantastisch goed en dat onder een stralende zon. We konden het niet beter treffen”, aldus Marc.