56-jarige gedetineerde overleden in Leuven-Centraal JSL EDLL

19 juli 2020

17u54 0 Leuven Deze ochtend is een 56-jarige gedetineerde in Leuven-Centraal overleden. Hij kreeg ‘s nachts last van zijn keel en longen en de cipier van wacht nam telefonisch contact op met de dokter. Kort daarna overleed de gedetineerde. “Het gaat om een natuurlijk overlijden en corona wordt uitgesloten”, stelt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

De man werd deze ochtend dood aangetroffen in zijn cel. “De gedetineerde heeft rond half 6 ‘s ochtends aangegeven dat hij zich niet 100% voelde”, zegt Kathleen Van De Vijver. “Hij had last van zijn keel en longen waarop de cipier van wacht telefonisch contact opnam met de dokter. Er zat maar heel weinig tijd tussen het doorgeven van de klachten en het overlijden van de man. Bij aankomst van de dokter kon medische hulp niet meer baten. Alle procedures zijn correct gevolgd en na het overlijden kwamen politie en parket ter plaatse.” Het Leuvense parket bevestigt dat het om een natuurlijk overlijden gaat.