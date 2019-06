51ste Kesselse Feesten keren terug naar de middeleeuwen Bart Mertens

10 juni 2019

16u00 0 Leuven De 51ste editie van de Kesselse Feesten in park Heuvelhof in Kessel-Lo kwamen afgelopen weekend helemaal tot leven in het thema ‘De Middeleeuwen’. Zo konden de bezoekers onder meer genieten van de zwaardgevechten van de Pynnock-ridders.

Tijdens het Pinksterweekend liepen er opvallende personages rond in park Heuvelhof in Kessel-Lo. Zo kon je er de Pynnock-ridders aan het werk zien en dat is niet toevallig want de feesten staan volledig in het thema ‘De Middeleeuwen’. “Zaterdagnamiddag kwamen de Pynnock-ridders ons het leven tijdens de middeleeuwen tonen via workshops en zwaardgevechtengevechten. Op zondag stond er nog meer middeleeuwse animatie op het programma. In het voormalige gemeentehuis konden de bezoekers dan weer genieten van een expo met plaatselijke kunstenaars. Dit jaar stelden Hanne Van Roey, Jan Debeurme en Geert Lesage tentoon. Gisteren was het dan weer tijd voor een rommelmarkt en een feestmarkt. Uiteraard was ook DJ Eddy van de partij om de nodige ambiance te brengen tijdens de Kesselse Feesten. Nu is het uitkijken naar het Seniorenfeest op dinsdag in Ter Vlierbeke. Garry Hagger komt er optreden”, aldus de organisatoren. Meer info: www.kesselsefeesten.be