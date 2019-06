50.000 peuken geraapt op één namiddag…N-VA wil ‘peukentegels’ Bart Mertens

20 juni 2019

18u00 0 Leuven Schepen Thomas Van Oppens (N-VA) is bezig met een peukenplan. Dat liet hij weten naar aanleiding van de opraapactie die liefst 50.000 peuken opleverde, met dank aan vtm-programma Make Belgium Great Again. Oppositiepartij N-VA stelt nu voor om een ‘peukentegel’ in te voeren in Leuven.

Liefst 50.000 sigarettenpeuken…dat is de oogst na de doortocht van vtm-programma Make Belgium Great Again in Leuven. Schepen Thomas Van Oppens (Groen) nam actief deel aan de actie en kondigt aan dat de stad Leuven werkt aan een echt peukenplan. “We hebben gisteren een geweldige namiddag beleefd met het team van Make Belgium Great Again. Samen hebben we meer dan 50.000 peuken opgeraapt, met als resultaat dat Leuven weer een beetje properder is. Maar nog beter dan peuken te rapen, is voorkomen dat peuken op de grond komen. Peuken zijn evenzeer afval als een blikje maar wordt nog te weinig zo behandeld. Daar gaan we iets aan doen met een heus peukenplan voor Leuven!”, klinkt het.

Ondertussen roert ook oppositiepartij N-VA zich in de discussie. In heel wat steden worden al specifieke maatregelen genomen maar in Leuven is dat nog niet het geval. Gemeenteraadslid Debby Appermans van N-VA Leuven wijst nu op een goede en relatief goedkope oplossing om zoveel mogelijk peuken te verzamelen. “Bij het plaatsen van een peukentegel wordt er een stoeptegel verwijderd en op deze plaats wordt een rooster met opvangbak geplaatst. Ernaast ligt een plaat waarop de sigaret met de voet gedoofd wordt en vervolgens in het rooster kan worden geduwd. Zo liggen de peuken niet langer verspreid op straat maar kunnen ze gemakkelijk verwerkt worden zonder in de riolering terecht te komen.”

Mechelen en Kortrijk

Peukentegels zijn al te vinden in het busstation van Vilvoorde, in samenwerking met De Lijn. Ook in Mechelen en Kortrijk hebben peukentegels tot goede resultaten geleid. Daarom gaat N-VA volgende week maandag tijdens de gemeenteraad voorstellen om een gelijkaardige maatregel te nemen in Leuven. “Concreet vraagt N-VA Leuven om aan het busstation van Leuven op elk perron een peukentegel te plaatsen”, zegt gemeenteraadslid Veerle Bovyn. “We pleiten ook voor een sticker op de ‘doofstrook’ met daarop de informatie over stoppen met roken. We willen op deze manier ook aan preventie doen.”