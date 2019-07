5 tips van Mike Naert om optimaal te genieten van M-IDZOMER Bart Mertens

30 juli 2019

17u30 1 Leuven Muziek- en kunstliefhebbers kunnen beginnen aftellen, want op donderdag 1 augustus gaat de 10de editie van M-IDZOMER van start. Met namen zoals Lee Fields, Lamb, Heather Nova en Geike op de affiche belooft het een mooie verjaardagseditie te worden in de binnentuin van M-Museum. Opvallend: M-IDZOMER heeft een behoorlijk vrouwelijke line-up en dat is volgens Mike Naert, artistiek directeur van Het Depot, geen toeval.

TIP 1: Calexico and Iron & Wine

Mike Naert: “Op zaterdag 3 augustus is M-IDZOMER het toneel van een redelijk uniek optreden met Calexico and Iron & Wine die samen op het podium staan als afsluiter. Dat is voor het eerst sinds lang. Het wordt een show van twee uur met topmuzikanten waar ik persoonlijk erg naar uitkijk.” Eerder op de dag geven ook Dez Mona en Peter Cat Recording Co. een optreden in de binnentuin van M-Museum. In het ‘Forum’ staat die dag Jan Verstraeten geprogrammeerd terwijl LOOF! Café iKraaan en Eli Goffa op de affiche staan. De ultieme afsluiter op zaterdag is de afterparty met DJ Mighty Mike (Mike Naert, nvdr) en DJ El Pélé.

TIP 2: topvrouwen

“Neem je het volledige programma erbij, dan merk je dat we dit jaar een opvallend vrouwelijke affiche hebben”, aldus Mike Naert. “Dat geldt zeker voor de headliners waar drie van de vier acts – Lamb, Heather Nova en Trixie Whitley – een frontvrouw heeft. Vrijdag is een beetje onze vrouwendag geworden, want die dag mogen we genieten van de muzikale talenten van Hydrogen Sea, Heather Nova en Geike. In festivalland is ‘gender equality’ stilaan een echt thema en we proberen zoveel mogelijk topvrouwen op de affiche te zetten. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar met een beetje moeite lukt het wel.”

TIP 3: Lee Fields

“Voor mij persoonlijk het concert waar ik het meest naar uitkijk tijdens de verjaardagseditie van M-IDZOMER”, vertelt Mike Naert. “Lee Fields komt optreden met The Expressions en dat belooft een topconcert te worden op donderdagavond 1 augustus. Lee Fields is een top soulzanger en na het overlijden van Charles Bradley en Sharon Jones de overblijven van een bijzondere generatie. Lee Fields heeft ook een beetje een band met Leuven. Zo trad hij al op in Het Depot en in jeugdhuis SOJO.”

TIP 4: Dead Man Ray

“Op zondag – onze laatste festivaldag – kijk ik uit naar het optreden van Dead Man Ray”, aldus Mike Naert. “Daan, Rudy Truvé, mijn goede vriend Wouter Van Belle … Ja, het concert van Dead Man Ray – toch altijd een bijzonder project geweest – zal me zeker weten te boeien, waarna Trixie Whitley vervolgens M-IDZOMER zal afsluiten in haar gekende stijl.”

TIP 5: Kapitein Winokio

“Het is ondertussen een jaarlijkse traditie dat Kapitein Winokio langskomt op M-IDZOMER FOR KIDS. Zoals gewoonlijk zal het binnenplein van M-MUSEUM volstromen met dolenthousiaste kinderen op zaterdag 3 augustus. Ik zal iets bekennen: persoonlijk vind ik Kapitein Winokio bijzonder goed. Muzikaal staat Winokio op een hoog niveau en ik moet altijd lachten met zijn optredens. Er zitten meerdere lagen in de muziek en dat is niet iedereen gegeven. Ik vind een optreden van Kapitein Winokio ook humoristisch en wie lacht er nu niet graag? Er is al genoeg verzuring in deze gepolariseerde wereld.”

INFO EN TICKETS

M-IDZOMER vindt plaats in M – Museum Leuven (L. Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven) van donderdag 1 t.e.m. zondag 4 augustus 2019. Een dagticket (voorverkoop) voor donderdag kost 33 euro, voor vrijdag 30 euro, voor zaterdag 38 euro en voor zondag 36 euro. Meer info: www.m-idzomer.be

PROGRAMMA M-IDZOMER

Donderdag 1 augustus

Binnentuin

18:00 - 18:50 | Liv Warfield

19:45 - 20:45 | Lee Fields & The Expressions

21:30 - 23:00 | Lamb

Forum

20:30 - 21:20 | Tristan

23:15 - 00:30 | BeraadGeslagen

LOOF! Café

19:00 - 19:35 | Aarde aan Daan

20:50 - 21:25 | Mooneye

Afterparty (M-Café)

23:00 - 02:00 | Deejay Kwak

Vrijdag 2 augustus

Binnentuin

18:00 - 18:45 | Hydrogen Sea

19:45 - 20:45 | Geike

21:30 - 23:00 | Heather Nova

Forum

18:55 - 19:35 | Wannes Cappelle & broeder Dieleman & Frans Grapperhaus

20:50 - 21:25 | Wannes Cappelle & broeder Dieleman & Frans Grapperhaus

LOOF! Café

19:00 - 19:30 | Anysa

20:50 - 21:25 | Moody Mae

Afterparty (M-Café)

23:00 - 02:00 | Mélomane b2b Dansemble

Zaterdag 3 augustus

Binnentuin

17:55 - 18:40 | Peter Cat Recording Co.

19:25 - 20:25 | Dez Mona

21:10 - 23:00 | Calexico and Iron & Wine

Forum

18:45 - 19:25 | Jan Verstraeten (set 1)

20:30 - 21:10 | Jan Verstraeten (set 2)

LOOF! Café

18:50 - 19:25 | iKraaan

20:30 - 21:05 | Eli Goffa

Afterparty (M-Café)

23:00 - 02:00 | DJ Mighty Mike & El Pélé

Zaterdag 3 augustus - M-IDZOMER FOR KIDS

Binnentuin

13:30 - 14:30 | Kapitein Winokio

Zondag 4 augustus

Binnentuin

18:00 - 18:45 | The Japanese House

19:30 - 20:45 | Dead Man Ray

21:35 - 23:00 | Trixie Whitley

Forum

18:50 - 19:25 | STADT (set 1)

20:50 - 21:30 | STADT (set 2)

LOOF! Café

18:50 - 19:25 | Bonzo

20:50 - 21:25 | She Bad