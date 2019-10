5 tips van Leuvense vzw Kink in de Kabel om online misbruik van foto’s te voorkomen Bart Mertens

17 oktober 2019

13u34 0 Leuven De uitzending van Pano over online misbruik van onschuldige foto’s van kinderen en jongeren laat veel stof opwaaien. Verenigingen, scholen, sportclubs en ouders vragen zich af wat ze kunnen doen om te voorkomen dat leuke onschuldige foto’s in handen komen van mensen met slechte bedoelingen. En wat te doen als dat toch het geval is? De Leuvense vzw Kink in de Kabel geeft 5 tips mee.

TIP 1: Kies voor een veilige omgeving

“Of het nu een gesloten facebookgroep is, een dropbox, Google drive,... zorg ervoor dat alleen de mensen voor wie het bestemd is toegang hebben.”

TIP 2: Vraag altijd toestemming

“Voor minderjarigen beslissen de ouders maar luister ook naar het kind.”

TIP 3: Informeer ouders en/of andere betrokkenen

“Vraag expliciet om foto’s die je als school of organisatie post niet verder te delen.”

TIP 4: Sharenting

“Natuurlijk zijn we fier op onze kroost en willen we dat aan de wereld laten zien. Bedenk wel dat iedereen met wie je die foto’s van jouw spruit deelt deze verder kan verspreiden. Zorg er dus voor dat je privacy-instellingen juist staan en post geen foto’s die hen later in verlegenheid kunnen brengen.”

TIP 5: Wat als het toch fout loopt?

“Neem zo snel mogelijk contact op met de website waar je je foto’s tegenkomt en doe een aangifte bij de lokale politie. Zij staan in contact met Regionale en Federale Computer Crime Units.”