44% meer fietsers in binnenstad sinds invoering circulatieplan: “En 19% minder auto’s”, zegt schepen Dessers Bart Mertens

27 september 2019

16u46 1 Leuven Het aantal fietsers in de Leuvense binnenstad is de voorbije drie jaar met 44% toegenomen. Het aantal auto’s is dan weer met 19% gedaald in vergelijking met 2016. Dat blijkt uit tellingen die de stad Leuven in de maand mei liet uitvoeren. “Uit de cijfers blijkt ook dat er zich evenveel mensen in de stad begeven. De stad is blij met deze resultaten want ze tonen aan dat het circulatieplan vruchten afwerpt”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

In 2016 voerde het stadsbestuur een circulatieplan in om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Verkeerslussen en een indeling in stadsdelen moesten doorgaand autoverkeer uit de binnenstad houden en verplaatsen naar de ring. Daardoor kwam er in het centrum meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om de effecten van het circulatieplan te meten, werden tussen 1 en 26 mei op een zestigtal plaatsen in de binnenstad en op de ring verkeerstellingen uitgevoerd. “We zijn zeer tevreden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Het circulatieplan doet waarvoor we het drie jaar geleden hebben ingevoerd, namelijk onze groeiende stad leefbaar, bereikbaar en gezond houden. En de cijfers tonen aan dat er niet minder mensen naar de stad komen. Ook uit de passantentellingen in het kernwinkelgebied blijkt dat er evenveel mensen rondlopen als in 2016.”

Trend

Ook schepen David Dessers (Groen) stelt vast dat het circulatieplan een zogenaamde shift van de auto naar de fiets heeft veroorzaakt. “Tussen 2016 en 2019 is het aantal fietsers in de binnenstad met 44% toegenomen en is het aantal auto’s met 19% gedaald. De trend die na de invoering van het circulatieplan was ingezet, wordt dus voortgezet en verder versterkt. Het totale aantal verplaatsingen in de binnenstad is niet opvallend gestegen of gedaald. Wel is de verhouding auto-fietsverkeer omgeslagen. Op een gemiddelde werkdag in 2019 is de verhouding tussen het aantal fietsers en auto’s verschoven naar 48% fietsers en 49% auto’s. In 2016 waren dat nog 34% fietsers en 62% auto’s.”

Ring

In de woonstraten groeit het aantal fietsers gemiddeld met 16%. Het aantal auto’s daalt er met 16%. Enkele straten vallen op in de cijfers. Zo kent de Andreas Vesaliusstraat met gemiddeld 85% het grootste aandeel fietsverkeer in de binnenstad. In 19 straten, waaronder de Kapucijnenvoer en de Sint-Michielsstraat, werden meer dan 50% fietsers geteld. Ook op de ring werden verkeerstellingen uitgevoerd. Tussen 2016 en 2019 is het aantal fietsers er met 32% toegenomen en het aantal wagens met 1%. “Als we het vergelijken met 2017 is het autoverkeer op de ring echter gedaald met 8 %. Er is dus een dalende trend ingezet sinds 2017”, aldus het Leuvense stadsbestuur.

Deelgemeenten

Toch is er ook nog werk aan de winkel. Zo blijkt uit de tellingen dat de verkeersintensiteit in onder meer de Riddersstraat, de Havenkant, de Blijde Inkomststraat, de Burchtstraat, Achter de Latten, delen van de Naamsestraat, de Bondgenotenlaan en de Justus Lipsiusstraat te hoog is. “Het stadsbestuur gaat de komende weken met deze resultaten aan de slag om het circulatieplan verder af te werken en waar nodig bij te sturen”, besluit schepen Dessers die nog meegeeft dat de stad Leuven in de nabije toekomst samen met buurtbewoners werk wil maken van mobiliteitsplannen voor Wilsele, Kessel-Lo en Heverlee.