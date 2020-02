421 bestuurders geflitst tijdens snelheidscontroles in januari ADPW

04 februari 2020

De verkeerspolitie controleerde tijdens de maand januari 12.064 wagens op snelheid. Dat gebeurde met het anoniem flitsvoertuig en met de eind vorig jaar aangeschafte flitsbak. In totaal werden 421 bestuurders geflitst. De controles vonden plaats in de zone 30 binnen de Leuvense ring. Dat gebeurde onder meer in de Donkerstraat, Groefstraat, Van Monsstraat, Kapucijnenvoer, Riddersstraat en Vaartstraat, maar ook in de zones 30 in de deelgemeenten (o.m. Rerum Novarumlaan, Albert Woutersstraat, Celestijnenlaan, Grensstraat, Heidebergstraat, Koning Leopold III-laan, Liemingenstraat en Verenigingstraat) en in de zones waar maximaal 50 km/uur mag gereden worden (o.m. de Aarschotsesteenweg, Eenmeilaan, Hertogstraat, Kolonel Begaultlaan, Koetsweg, Oudebaan, St-Jansbergsesteenweg, Vuurkruisenlaan, Wilselsesteenweg). Binnen de ring (max. 30 km/uur) reed de snelste overtreder 54 km/uur. Dat was in de Groefstraat. In de zones 30 in de deelgemeenten bedroeg de hoogste snelheid 69 km/uur, namelijk in de Grensstraat. In de zones 50 reed de snelste overtreder 91 km/uur, namelijk op de Geldenaaksebaan.