41 leerlingen van Miniemeninstituut

halen laptop op school EDLL

27 april 2020

13u17 0 Leuven 41 leerlingen van het Miniemeninstituut in Leuven, die thuis geen laptop ter beschikking hebben voor hun schoolwerk, hebben er vandaag op school eentje opgehaald. De laptops werden aangeboden door het Vlaamse project Digital For Youth en de stad Leuven.

Digital For Youth heeft 35 laptops geschonken aan het Miniemeninstituut in Leuven. De laptops worden gebruikt om kwetsbare scholieren de kans te geven om thuis hun schoolwerk te kunnen maken. “In het secundaire onderwijs is een laptop echt onmisbaar om de online lessen te volgen”, liet schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (Sp.a) eerder al optekenen. Maandag mochten de leerlingen van het Miniemeninstituut, die thuis geen laptop hebben, er op school één ophalen. Zo'n 41 leerlingen maakten gebruik van de dienstverlening. De 35 laptops van Digital For Youth werden allemaal opgehaald. Daarnaast kregen zes andere leerlingen een laptop van de stad Leuven.