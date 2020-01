41 bestuurders betrapt die verplichte rijrichting negeren ADPW

17 januari 2020

De verkeersdienst van de Leuvense politie hield donderdagavond een verkeersactie in Leuven en Wijgmaal. Op de Brusselsesteenweg werden 41 bestuurders geverbaliseerd voor het negeren van de verplichte rijrichting. Deze voertuigen verlieten de autosnelweg en reden deze opnieuw op om zo een gedeelte van de file op de autosnelweg te omzeilen. Er werden ook 37 bestuurders aan een alcoholtest onderworpen, maar niemand had teveel gedronken. Later op de avond werden op de Remylaan in Wijgmaal 27 bestuurders aan een alcoholtest onderworpen en één van hen had teveel gedronken. Zijn rijbewijs werd ingehouden.