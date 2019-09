400 werknemers wagen zich aan Hercules Trophy in provinciedomein Kessel-Lo Bart Mertens

28 september 2019

17u30 0 Leuven De Hercules Trophy vierde haar 20e verjaardag met een tweede editie in Vlaams-Brabant. In het provinciedomein in Kessel-Lo namen een 50-tal teams het tegen elkaar op in de ‘12 werken van Hercules’, goed voor ruim 400 deelnemers en supporters.

Op de Hercules Trophy Vlaams-Brabant combineren tientallen teams hun personeels-, familiefeest, teambuilding of networking event op één dag. Het event groeide inmiddels uit tot hét festival voor al wie belang hecht aan de menselijke factor binnen zijn organisatie. Deelnemende bedrijven waren naast Voka Vlaams-Brabant onder meer Ninatrans, Java Coffee, Beneo-Rémy, Solventure, Hageland Educatief, Intersoc, UCLL, PICS Belgium, DataCamp, Commscope, Easy Life Dienstencheques en Imec.

Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is naar eigen zeggen trotse partner van de Hercules Trophy Vlaams-Brabant. “Er was meten een match tussen het concept van de Hercules Trophy en de waarden die we als Voka al geruime tijd uitdragen”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. “We willen medewerkers van onze bedrijven motiveren om als team in een ontspannen sfeer met aandacht voor fysiek en mentaal welzijn dichter naar elkaar toe te groeien en daardoor samen beter te functioneren.”