400 lopers op eerste editie LVN Breakfast Run Bart Mertens

28 september 2020

11u30 0 Leuven De eerste editie van de Leuven Breakfast Run heeft 400 sportievelingen gelokt. De deelnemers genoten van een ontspannende ochtendloop waarbij ze onder meer de decors van Thuis doorkruisten.

Van aan de start op het Victor Broosplein liepen de deelnemers langs de Vaart tot aan de studio’s van Thuis waar ze de vernieuwde decors doorkruisten. Vervolgens leidde het parcours hen tot aan de Vijvers van Bellefroid in Wilsele. “We kunnen tevreden terugblikken”, zegt Kris Haesaert van mede-organisator Hagelandse Runningclub. “Omwille van de beperking tot 400 deelnemers waren de inschrijvingen al na één dag volzet.” Het event werd vanzelfsprekend coronaveilig georganiseerd. Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) zag dat iedereen zich aan de maatregelen hield. “De deelnemers respecteerden alle regels bijzonder goed. Op enkele plaatsen moest een mondmasker gedragen worden -zelfs tijdens het lopen- maar niemand maakte er een probleem van. Het is altijd fijn voor een organisatie als de deelnemers zoveel begrip tonen. De Breakfast Run werd georganiseerd als alternatief voor de geannuleerde Leuven Night Run. Er was duidelijk heel wat interesse voor deze nieuwe belevingsloop. We bekijken dus zeker of er volgend jaar een tweede editie komt”, besluit schepen Geleyns.