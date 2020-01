40 jaar tweedekansonderwijs in Leuven. “Duizenden cursisten haalden hier diploma secundair onderwijs”, klinkt het Bart Mertens

07 januari 2020

18u00 0 Leuven Het tweedekansonderwijs vierde vandaag haar 40-jarig bestaan in Leuven. Wat begon als een kleinschalig initiatief om voornamelijk vrouwen alsnog te helpen aan een diploma secundair onderwijs is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige speler in het onderwijslandschap. De afgelopen behaalden duizenden cursisten hier hun diploma secundair onderwijs.

Om de verjaardag te vieren, organiseerde tweedekansonderwijs CVO Volt (TKO) een feestzitting in de gotische zaal van het Leuvense stadhuis. Het tweedekansonderwijs Leuven is ondertussen een officiële onderwijsinstelling binnen het GO! waar ongekwalificeerde volwassenen worden begeleid en ondersteund op weg naar een diploma of een beroepskwalificatie. “Om tegemoet te komen aan diverse doelgroepen en veranderende noden in de maatschappij is het aanbod niet enkel ruimer maar ook specifieker. Zo ontwikkelde TKO ook een schakeltraject voor anderstalige nieuwkomers en is er een bijscholingstraject voor cursisten die zich willen voorbereiden op hogere studies. De visie is nog steeds dezelfde. TKO is een participatieve school waar een team van leerkrachten cursisten begeleidt, professionaliseert en vormt tot zelfzekere en zelfredzame volwassenen”, klonk het tijdens de toespraken in het Leuvense stadhuis.

32 centra

Nog enkele cijfers: in 1980 begonnen 41 deelnemers aan TKO Leuven en 40 jaar later zijn er in Vlaanderen liefst 32 centra voor volwassenenonderwijs. Vorig schooljaar volgden ongeveer 11.000 cursisten een diplomagericht traject. Wie meer te weten wil komen over de geschiedenis van 40 jaar tweedekansonderwijs kan nog tot en met 31 januari terecht in de Romaanse Poort voor een gratis tentoonstelling. De expo is geopend van maandag tot vrijdag tussen 9 en 23 uur en op zaterdag van 9 tot 18 uur. Meer info: www.cvovolt.be