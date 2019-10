37 schoolbussen gecontroleerd: geen inbreuken vastgesteld KAR

20 oktober 2019

12u25 0 Leuven De Verkeersdienst van de Leuvense politie heeft donderdag een gerichte actie gedaan naar schoolbussen. Iedereen bleek in orde.

De inspecteurs controleerden de chauffeurs op alle verplichte documenten en op alcohol. Er werden 37 bussen gecontroleerd, maar er werden geen inbreuken vastgesteld. De lokale en federale politiediensten controleren in oktober in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed. Bijzondere aandacht gaat daarbij ook naar de chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren. In 2018 stelden de politiediensten in Vlaams-Brabant 1.483 verkeersinbreuken vast bij zwaar vervoer. Dit betreft overtredingen op het vlak van goederenvervoer, het vervoer van personen en van de regelgeving over de tachograaf.