37 maanden cel voor stiefopa die kleindochter (5) aanrandt na schooltijd Kim Aerts

03 december 2019

15u52 0 Leuven Een 54-jarige man is veroordeeld tot 37 maanden gevangenisstraf omdat hij zijn stiefkleindochter van vijf oraal bevredigde na schooltijd. Zelf hield de man altijd zijn onschuld vol, maar de rechter achtte de feiten bewezen.

De stiefgrootvader haalde het toen vijfjarig meisje op 22 februari 2017 van school. Normaal was dat de taak van de grootmoeder, maar die lag op dat moment in het ziekenhuis. R.T. nam het kind mee naar huis, waar het volgens de versie van T. met de benen open in de zetel ging liggen. “Het is een excuus van de aanval. En dat gaat heel ver”, stelde de procureur. De aanklager zag negen verschillende elementen die T. als schuldige aanwezen. In de zetel waar het misbruik volgens de vijfjarige zou plaatsgevonden hebben werden wissers genomen. Die testten positief op sperma. Daarnaast zou het slachtoffer masturberende bewegingen hebben gemaakt en de feiten hebben bevestigd tijdens het audiovisueel verhoor. Het voorval zorgde voor een breuk binnen de familie. De grootmoeder koos de kant van haar nieuwe vriend waarop de dochter alle contact met haar moeder verbrak. Het parket eiste zes jaar cel voor T. voor de verkrachting.

De rechter achtte de feiten bewezen, maar herkwalificeerde de verkrachting naar aanranding met geweld. T. werd ook ontzet uit zijn rechten. Aan de burgerlijke partij moet hij een schadevergoeding van 8.250 euro. De man werd in de jaren ‘90 al eens veroordeeld voor aanranding met geweld van een minderjarige maar dat werd door de verdediging tijdens het proces weggewuifd als “een handtasdiefstal.”