37-jarige dronken Antwerpenaar slingert aan hoge snelheid over Naamsepoort EDLL

10 november 2019

16u05 0

Afgelopen weekend werd de politie van Leuven opgeschrikt door een wagen die aan hoge snelheid op de ring van Leuven reed. De auto met Luxemburgse nummerplaat reed aan hoge snelheid ter hoogte van de Naamsepoort. De bestuurder, een 37-jarige man uit Antwerpen, verloor even de controle over zijn wagen en slingerde over de rijbaan. De politie kon de wagen tegenhouden en al snel bleek dat de Antwerpenaar teveel had gedronken. Hij moest uiteindelijk zijn rijbewijs inleveren.