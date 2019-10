32ste Leuvense Kerstmarkt kondigt nieuwigheden aan: “Sprookjesachtige selfies met de Kerstman” Bart Mertens

21 oktober 2019

11u45 0 Leuven De 32ste editie van de Leuvense Kerstmarkt komt stilaan in zicht. Van woensdag 11 tot en met zondag 22 december kan je traditiegetrouw op het Ladeuze- en Herbert Hooverplein snuisteren tussen 140 sfeervolle standen. Nieuw dit jaar is de selfiehoek en nog meer feeërieke verlichting. “Je kan zelfs de Kerstman ontmoeten”, zegt organisator Dirk Pinte.

Nu de zomer achter ons ligt, vallen er met de regelmaat van de klok aanbiedingen in de brievenbus voor kerstdecoratie en alles wat er op moet lijken. Of met andere woorden: de eindejaarsperiode staat voor de deur en in Leuven wordt die traditioneel sfeervol ingevuld door de Leuvense Kerstmarkt. Dat is het grootste evenement van het jaar in de stad met honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Stedentripper liet er in het verleden geen twijfel over bestaan: “De gezelligste kerstmarkt van Europa!” Dit jaar staat de 32ste editie op het programma en die moet nog gezelliger worden, met dank aan liefst 140 feeëriek verlichte kraampjes.

Bijzonder leuk is dat de Kerstman dit jaar zijn intrek neemt in het sparrenbos Dirk Pinte, organisator van de Leuvense Kerstmarkt

“Iedereen kijkt uit naar de kerstperiode en een bezoek aan de Leuvense Kerstmarkt mag niet ontbreken”, vertelt organisator Dirk Pinte. “Ook dit jaar kan je terecht op het Ladeuze- en Herbert Hooverplein voor een hapje, drankje en snuisterijen en wel van woensdag 11 tot en met zondag 22 december. Zoals elk jaar pakken we uit met een aantal vernieuwingen. Zo verhuist het sparrenbos bijvoorbeeld naar een nieuwe locatie op het Herbert Hooverplein. Ook de verteltent verhuist mee trouwens. Bijzonder leuk is dat de Kerstman dit jaar zijn intrek neemt in het sparrenbos. De bezoekers kunnen een kijkje nemen in zijn leefruimte maar nog leuker is de selfiehoek waar je een sprookjesachtige sefie kan nemen met de enige echte Kerstman. Bezoekers die hun selfie op de sociale media posten, maken bovendien kans op een leuk cadeau van de Kerstman.”

Ook te verwachten: nog meer sfeer op de Leuvense Kerstmarkt. “Nadat vorig jaar de indeling veranderde en ook de tenten een verjongingskuur kregen, wordt er dit jaar gesleuteld aan extra sfeer. De pleinen zullen er dankzij nog meer feeërieke verlichting en fonkelende kerstversiering nog sprookjesachtiger uitzien. Verder blijven we uiteraard trouw aan ons succesconcept. De warmte en gezelligheid van een après-skihut zal je naar goede gewoonte vinden in Brasserie Rudolf op het Ladeuzeplein. Daar kunnen de bezoekers ook genieten van tal van live optredens maar de namen van de artiesten houden we nog even achter de hand”, aldus Marc Pinte die verantwoordelijk is voor de muzikale programmatie.

Goede doel

Tot slot het goede doel. Elk jaar gaan de opbrengsten van de Leuvense Kerstmarkt naar een goed doel en dit jaar is dat Lumos. “Die organisatie versterkt de gezondheidszorg in Congo, Rwanda, Kameroen en Benin. De ontwikkeling van vrouwen en kinderen is belangrijk maar ook het onderricht van gezondheidswerkers krijgt veel aandacht binnen de werking van Lumos”, besluit Dirk Pinte. Meer info: www.leuvensekerstmarkt.com