320 kwetsbare kinderen uit Leuven ontvangen een gratis prentenboek van boekhandel De Kleine Johannes

04 juli 2019

Met de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’ schenkt Leuvense boekhandel De Kleine Johannes voor het derde jaar op rij 320 kinderboeken aan kwetsbare kinderen uit onze buurt.

De missie van ‘Geef een prentenboek cadeau’ is om kinderen, vooral kinderen die thuis niet opgroeien tussen boeken, elk jaar een klassieker uit de kinderboeken cadeau te geven voor 2 euro. Meer dan 1.000 boekhandels, zowel in Nederland als in Vlaanderen, boden daarom de voorbije maanden een speciale editie van het populaire kinderboek ‘Kikker is kikker’ aan voor slechts 2 euro.

Leuvense boekhandel De Kleine Johannes gaat nog een stapje verder. Dankzij de samenwerking met organisaties aangesloten bij netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven kregen heel wat Leuvense kinderen het boek helemaal gratis. “Als je dat boek voor zo’n uitzonderlijke prijs kan kopen, kan je er toch ook eentje wegschenken aan kwetsbare kinderen? Die boodschap probeerden we aan onze klanten door te geven en daar werd enorm positief en sympathiek op gereageerd. Er waren klanten die 10 boeken kochten om weg te schenken of klanten die er eentje kochten om nadien zelf weg te geven”, zegt Luc Vander Velpen, eigenaar van De Kleine Johannes.

Zo’n 100 klanten droegen hun steentje bij aan de actie. Boekhandel De Kleine Johannes verzamelde hierdoor 320 boeken om uit te delen, 40 boeken meer dan vorig jaar. De kinderboeken worden verdeeld onder de kinderen van 10 Leuvense verenigingen: Gezinswerking Wijlang, Wigwam, Fabota, Kettekeet, Domo, Kinderwerking Casablanca, Kirikou, Koala Kessel-Lo, Koala Sint-Maartensdal en Huis van het kind.

“Kwetsbare kinderen komen niet voor 2 euro een boek kopen. Wij moeten naar hen via organisaties die weten hoe je de doelgroep kan bereiken. Dit is het derde jaar dat wij de actie organiseren en elk jaar opnieuw merk ik hoe enthousiast onze klanten reageren. Het is verbazingwekkend. We zijn een rijke stad, maar toch hangt hier een sfeer van verdelen en dat vind ik zo positief aan Leuven”, aldus Luc Vander Velpen.

Met de actie wil de boekhandel en stad Leuven de meerwaarde onderstrepen van het belang van lezen en voorlezen voor kinderen en hun ouders. “Boeken versterken kinderen”, klinkt het nog.