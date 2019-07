31ste editie van Hapje-Tapje pakt uit met nieuwe ‘Marché des Métiers’ EDLL

15 juli 2019

14u27 0 Leuven Het grootste eendagsevenement van de Leuvense zomerkalender is zonder twijfel Hapje-Tapje op zondag 4 augustus. Ook dit jaar zorgen de organisatoren weer voor vernieuwing met het concept ‘Marché des métiers’ waarbij producten worden aangeboden door vier Leuvense ambachtslieden met naam en faam.

De voltallige Leuvense horeca slaat weer de handen in elkaar om iedereen op zondag 4 augustus te verwennen met hun heerlijke proeverijen. Hapje-Tapje lokt jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers naar de binnenstad. Met meer dan 70 standhouders, 350 hapjes: van ravioli met kaviaar tot een mini burger van zwezeriken en zeker 50 speciaalbieren is Hapje-Tapje een culinaire hoogdag in Leuven.

Marché des métiers

Om het comfort voor de bezoekers te garanderen wordt het parcours dit jaar uitgebreid met de nieuwe ‘Marché des métiers’ aan het De Layensplein. Top ambachtslieden zoals slagerij Rondou, Elsen kaasambacht, De Walvis en patisserie Zuut laten je kennis maken met hun culinairste hapjes. “Het concept is ontstaan uit ‘Food &Hops’ waarbij een aantal ambachtslieden in en rond de Mechelsestraat samen kwamen en die wouden dat concept graag verderzetten”, zegt Kris Peeters van Leuvenement. Daarnaast worden er op het De Layensplein ook nieuwe chill-out zones geplaatst.

Leuven is een sterke en interessante horecastad Luc Ponsaerts, organisator Hapje-Tapje

Het vaste parcours loopt net zoals vorig jaar langs de Muntstraat, het Hogeschoolplein, de Tiensestraat, het Margarethaplein en de Naamsestraat. Op de Oude Markt kan je genieten van een uitzonderlijke selectie exclusieve bieren en op de Grote Markt van de Grand Place Gourmande door Leuvens topchefs. “Taste is er dit jaar niet bij omwille van een dubbele boeking, maar met Barba hebben we zeker een waardige vervanger gevonden”, aldus Kris Peeters. Ook de barmannenrace kan niet ontbreken en is met zijn 36ste editie stadserfgoed geworden.

Het muzikale programma wordt dit jaar verzorgd door COCO JR. XL met 11 bandleden en The Lighthouse, winnaar van de Nieuwe Lichting 2017. “We kijken er naar uit want Hapje-Tapje wordt onze grootste zomershow én we spelen dan voor het eerst op de Oude Markt. We zullen zeker enkele nummers spelen die op ons nieuw album staan dat in september uitkomt", zegt Bram Knockaert van The Lighthouse.

Ecologie

De standhouders werken net zoals vorig jaar uitsluitend met bio-afbreekbare borden en bestek. “Om de bezoekers te sensibiliseren en zorgvuldig te laten sorteren, heeft de stad Leuven zeven kleurrijke en op maat gemaakte afvaleilanden ontworpen met de leuze Het Proper Verlof’, zegt schepen van evenementen Denise Vandevoort. De afvaleilanden staan verspreid over de hele stad. Hapje-Tapje is een organisatie van Leuvenement in samenwerking met stad Leuven.