31.780 euro extra voor voedselbanken en andere Leuvense initiatieven Bart Mertens

31 maart 2020

14u00 2 Leuven De ministerraad verdeelt 3 miljoen euro aan de OCMW’s in ons land tijdens de coronacrisis. “Voor Leuven betekent dit een bedrag van 31.780 euro”, zegt kamerlid Els Van Hoof (CD&V).

De federale overheid maakt extra geld vrij voor de OCMW’s om initiatieven te steunen op het vlak van toegang tot levensmiddelen en basishygiëneproducten. Meer concreet gaat het om 3 miljoen euro, zo liet minister Muylle optekenen. “De verdeling is gebeurd op basis van armoedeniveau van de gemeente of de stad. Het toegekende bedrag kan alleen worden verkregen als men effectief initiatieven neemt.”

Voor de stad Leuven staat er een bedrag van 31.780 euro klaar. Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Els Van Hoof (CD&V) is tevreden met het extra geld. “In Leuven kan het geld onder meer worden gebruikt voor initiatieven zoals voedselbanken. Dat is nodig aangezien sociale restaurants door ‘social distancing’ niet meer kunnen werken zoals voorheen. Met het extra geld kunnen kwetsbare groepen worden geholpen om in hun basisbehoeften te voorzien.”