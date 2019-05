30CC lanceert nieuw cultuurseizoen met onverwachts optreden van Milow EDLL

28 mei 2019

19u45 1 Leuven Het nieuw cultuurseizoen van 30CC werd vandaag feestelijk gelanceerd in de Stadsschouwburg van Leuven. In primeur werd de kersverse brochure uitgedeeld en trakteerde 30CC op een onverwachts optreden van Milow. Een 100-tal aanwezigen genoten van zijn stem.

Grote namen, jonge talenten, frisse festivals en burgers die mee het programma bepalen. Dat is in een notendop het nieuwe seizoen van cultuurcentrum 30CC. Het grootste cultuurhuis van de regio serveert opnieuw klinkende namen als Kommil Foo, Novastar, Wim Mertens, Dirk De Wachter, Kamagurka en Herr Seele, maar ook massa’s familievoorstellingen, jazz, wereldmuziek en circus. Vertrouwde festivals als ‘Leuven Jazz’, ‘Rode Hond’ en ‘Passie van de Stemmen’ blijven ook prominent op het menu.

Bijzondere nieuwigheid dit seizoen is de reeks ‘De Curatoren’, waarbij bezoekers van de Leuvense buurtwerkingen, de TOP-jongeren en studenten Culturele Studies een deel van het 30CC-programma bepalen. “Met ‘De Curatoren’ willen we nieuwe perspectieven binnenbrengen in onze programmatie en meer ruimte bieden aan experiment. We hopen zo ook het draagvlak voor de kunsten in onze stad te verhogen en het kunstenveld te verrijken”, aldus Koen Adams, algemeen coördinator van 30CC.

“Een fijn moment om een geslaagd seizoen af te sluiten en vooruit te blikken op zoveel moois in 2019-2020”, klinkt het bij de organisatie.

Bekijk het programma 2019-2020 met ruim 200 nieuwe voorstellingen op www.30CC.be. Tickets zijn te koop vanaf 8 juni.