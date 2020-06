30CC brengt seniorenbal en dansfeest van Stadsschouwburg naar huiskamer EDLL

02 juni 2020

15u19 0 Leuven 30CC gaat het seniorenbal en een initiatie salsa online organiseren. Beide dansfeesten zouden normaal doorgaan in de Stadsschouwburg, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Al kunnen de Leuvense senioren nu toch mee swingen, maar dan vanuit hun huiskamer.

De Leuvense Stadsschouwburg blijft nog even dicht door de coronamaatregelen, maar dat betekent niet dat de cultuurliefhebber moet stilzitten. Integendeel. 30CC gaat twee dansfeesten, die normaal in de Schouwburg zouden doorgaan, naar de huiskamers van de Leuvenaars brengen. Het gaat om het seniorenbal en een initiatie salsa. Op dinsdag 9 juni kunnen de Leuvense senioren het dak eraf dansen met DJ Eddy tijdens het online seniorenbal. Voor een keer komen de meezingers en verzoeknummers dus niet vanuit de foyer van de schouwburg, maar coronaproof vanuit zijn studio. Of het nu vanuit hun woonkamer is of vanuit een woonzorgcentrum, senioren kunnen live meevolgen via de Facebook-pagina van 30CC en plaatjes aanvragen. “We hebben dit enkele weken geleden getest en de Leuvense senioren blijken echt wel mee met de sociale media”, zegt schepen van cultuur en senioren Denise Vandevoort (sp.a). “Op deze manier kunnen we hen toch nog op veilige afstand bij elkaar brengen.”

Op zondag 7 juni zou Open Schouwburg normaal rondleidingen bieden achter de schermen van de 152 jaar oude schouwburg én een initiatie salsa geven in de foyer. Ook hiervoor redt technologie de meubelen: een spectaculaire dronevlucht vervangt de rondleiding en Carl en Jessica van Leuven Salsa zetten beginnende dansers thuis op weg met een videoles.

Praktisch

Het online seniorenbal gaat dinsdag 9 juni door van 14 uur tot 15 uur en is gratis te volgen via deze Facebook-link. De initiatie salsa gaat door op zondag 7 juni om 14u30 en is gratis te volgen via deze Facebook-link. Door de video hieronder krijg je alvast virtueel een rondleiding in de Stadsschouwburg.