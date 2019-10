30 % van nieuwe bezoekers aan Leuvens Woonanker in 2018 was dak- of thuisloos Bart Mertens

24 oktober 2019

12u48 1 Leuven Het Leuvens Woonanker bestaat ondertussen vijf jaar en uit de cijfers blijkt dat de samenwerking tussen stad Leuven, OCMW en CAW Oost-Brabant broodnodig is. Een derde van de 460 nieuwe bezoekers in 2018 was bijvoorbeeld dak- of thuisloos. “Vorig jaar werd er voor 45 % van de bezoekers een woning gevonden”, zegt Jeroen De Wilde.

Half oktober 2014 ging het Woonanker van start in Leuven. Die samenwerking tussen stad Leuven, OCMW en CAW Oost-Brabant is bedoeld voor maatschappelijk kwetsbare mensen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het zoeken naar huisvesting. Ondertussen is de werking vijf jaar verder en uit de cijfers blijkt dat Woonanker geen overbodige luxe is in Leuven. “De doelstelling van Woonanker is immers nog steeds even helder als simpel. We zoeken samen met kwetsbare mensen naar een woning in Leuven en daarbuiten want niemand verdient het om op straat te moeten leven. Naar huis gaan en thuis kunnen komen…dat is wat telt”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).

Solidaire verhuurders

Uit de cijfers blijkt inderdaad de nood voor een werking zoals het Leuvens Woonanker. Een derde van de 460 nieuwe bezoekers in het Leuvens Woonanker in 2018 was dak of thuisloos”, zegt Jeroen De Wilde. “Vorig jaar werd voor 45 % van de bezoekers een woning gevonden.”

Uit de ervaringen van de voorbije vijf jaar blijkt dat veel bezoekers van het Leuvens Woonanker in de stad willen blijven wonen. Het sociaal netwerk, de school en de arbeidskansen spelen een cruciale rol in die keuze. Ongeveer de helft van de bezoekers ontvangt een leefloon. Woonanker werkt overigens samen met een tiental solidaire verhuurders om tegemoet te komen aan de nood van kwetsbare huurders. “Alleenstaanden belanden meer en meer op kamers en heel kwetsbare mensen komen terecht in handen van huisjesmelkers of malafide huurders. Er is ook in Leuven sprake van discriminatie. Dergelijke gevallen worden steeds gemeld aan UNIA”, laat Jeroen De Wilde nog weten. Daarom blijft Woonanker pleiten voor meer sociale huisvesting, een betaalbare privémarkt voor huurwoningen en een verhoging van de lage inkomens.

