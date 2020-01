30 maanden cel voor diefstal met geweld bij kotstudent Kim Aerts

20 januari 2020

18u37 0 Leuven Een twintiger uit Molenbeek is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een diefstal met geweld.

Het slachtoffer was op 12 december 2017 een Leuvense kotstudent. Die ontmoette Mohamed-Larbi B. en zijn minderjarige vriendin in het centrum van Leuven. Toen het koppel aan de student vroeg om bij hem te mogen blijven slapen, stemde die daar mee in. ’s Ochtends stelde het slachtoffer vast dat de Brusselaar zijn spullen had doorzocht en vijftig euro had gestolen. Toen hij B. daarover aansprak, bedreigde die hem met een namaakpistool. Hij gaf het slachtoffer slagen op het hoofd met het nepwapen. Het koppel vluchtte met 130 euro, een gsm en de portefeuille met bankkaart van de student. Met de kaart probeerde B. een dag later geld af te halen in Luik. Hij was amper 18 op het moment van de feiten. Toch verzamelde B. al vijftig maanden cel voor zware diefstal, afpersing, slagen en inbreuken op de wapenwetgeving. Hij verblijft momenteel in de gevangenis van Lantin. De rechtbank legde hem een gevangenisstraf op van 30 maanden. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.250 euro.