3,85 miljoen euro extra voor meer stoelen in secundair onderwijs: “Als we niets doen, zijn er 2.000 plaatsen tekort in 2025”, zegt schepen Wadera (sp.a) Bart Mertens

25 september 2019

18u13 0 Leuven De stad Leuven kreeg vandaag het goede nieuws dat de Vlaamse overheid nog 3,85 miljoen euro extra vrijmaakt voor capaciteitsuitbreiding in het secundair onderwijs in Leuven. “Goed nieuws want Leuven is één van de steden die in de toekomst een groot capaciteitstekort verwacht. Als we niets doen, dan hebben we in 2025 ongeveer 2.000 stoelen tekort in onze secundaire scholen”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

Leuven is als hoofdstad van Vlaams-Brabant een echte onderwijsstad, niet enkel voor hoger onderwijs maar ook voor basisscholen en secundaire scholen. De populariteit van Leuven als onderwijsstad blijft stijgen en dat veroorzaakt sinds enkele jaren een capaciteitsdruk. Al sinds 2015 leidt de stad Leuven een taskforce waarin alle Leuvense onderwijsnetten zijn vertegenwoordigd. De taskforce bracht de capaciteitsdruk in kaart en de verschillende scholen maakten bouwplannen. Bij die plannen zit ook een plan om een nieuwe school in Herent (Veltem-Beisem) te bouwen. En dat is nodig want 66% van alle leerlingen in Leuvense secundaire scholen komt uit omliggende steden en gemeenten. Een nieuwe school in Herent kan dus helpen om de druk weg te nemen voor de scholen in Leuven. Toch blijven er donkere wolken hangen boven Leuven want tegen 2025 zou het tekort aan plaatsen in het Leuvense secundair onderwijs kunnen oplopen tot 2.000 stoelen volgens schepen Lalynn Wadera (sp.a).

Heilig Hart Heverlee

De Vlaamse overheid kwam al over de brug met 6,4 miljoen euro maar dat bedrag was onvoldoende om alle plannen te realiseren. Twee grote bouwplannen gingen weer de kast in en andere projecten waaronder Ter Beuke en De Zonnewijzer werden minder ambitieus. In april kwam het goede nieuws dat er nog bijkomende middelen vrijgemaakt zouden worden om extra in te zetten op meer stoelen in het secundair onderwijs. Die 3,85 miljoen euro is nu binnen voor Leuven waardoor ook Sancta Maria en Heilig Hart Heverlee verbouwingen in gang kunnen zetten.

“Met deze extra middelen hebben we nu ongeveer 10 miljoen euro in totaal voor een aantal bouwprojecten in Leuvense secundaire scholen”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “De bijkomende 3,85 miljoen euro is goed voor zo’n 450 extra stoelen in het secundair onderwijs. In totaal kunnen Leuvense secundaire scholen nu 1.266 extra plaatsen creëren voor de toekomst. We zijn heel blij want als we niets doen dan verwachten we tegen 2025 een tekort van meer dan 2.000 plaatsen in het secundair onderwijs.”

700 stoelen tekort

En toch is het werk nog lang niet af want er dreigt nog steeds een tekort van meer dan 700 plaatsen in het Leuvense secundair onderwijs. “We zijn hier al mee bezig sinds 2015. We heel blij dat we er concrete perspectieven zijn om bouwplannen in gang te zetten en we zijn al een heel eind op weg”, zeggen de coördinatoren van de verschillende scholen in een gezamenlijke reactie. Toch blijft het zoeken naar bijkomende financiële middelen om een tekort aan plaatsen te snel af te zijn in de toekomst. “De stad zoekt samen met de taskforce naar manieren om nog bijkomende bouwprojecten te financieren”, besluit schepen Lalynn Wadera.